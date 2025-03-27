В Норильске бизнесмен убил своего партнера и 19 лет скрывался от следствия

Следствием установлено, что поздно вечером 28 января 2006 года в гараж к жителю Норильска приехал его бизнес-партнер, и между мужчинами возник конфликт из-за взаимных претензий по поводу работы в строительной сфере.
«В ходе разбирательств потерпевший достал пистолет и направил его в сторону приятеля. В ответ тот схватил совковую лопату и нанес ею множественные удары в область головы оппонента. После чего, вооружившись его пистолетом, произвел несколько выстрелов в бизнес-партнера. С целью сокрытия следов преступления фигурант вывез тело убитого в промышленную зону в районе Талнах, где спрятал в углублении стены заброшенного здания», — рассказали в СК.
Труп обнаружили в мае 2006 года, но следователям долгое время не удавалось вычислить убийцу. В 2024 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители вновь проанализировали материалы уголовного дела и установили круг лиц, которые могли быть причастны к убийству.
«Были проведены около 10 психофизиологических исследований с использованием полиграфа, в том числе в отношении бывшего бизнес-партнера убитого. В ходе исследования получены сведения о его причастности к преступлению. Фигуранта задержали в Пермском крае, он полностью признал вину в содеянном», — рассказали в СК.
В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.