В Норильске бизнесмен убил своего партнера и 19 лет скрывался от следствия

«В ходе разбирательств потерпевший достал пистолет и направил его в сторону приятеля. В ответ тот схватил совковую лопату и нанес ею множественные удары в область головы оппонента. После чего, вооружившись его пистолетом, произвел несколько выстрелов в бизнес-партнера. С целью сокрытия следов преступления фигурант вывез тело убитого в промышленную зону в районе Талнах, где спрятал в углублении стены заброшенного здания», — рассказали в СК.