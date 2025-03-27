Пьяный водитель «Шевроле» устроил массовое ДТП с пострадавшим в Воронеже

Приблизительно в 16.25 он, двигаясь по улице Планетной в направлении Калининградской, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался во встречные автомобили: «Лада Приора» с прицепом, «Шевроле Круз» и «Рено Логан».
В результате аварии пострадал 41-летний липчанин, который управлял «Рено», мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Освидетельствование показало, что виновник ДТП был пьян — прибор показал 0,994 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. По данному факту полиция проводит проверку.