Пьяный водитель «Шевроле» устроил массовое ДТП с пострадавшим в Воронеже

Приблизительно в 16.25 он, двигаясь по улице Планетной в направлении Калининградской, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался во встречные автомобили: «Лада Приора» с прицепом, «Шевроле Круз» и «Рено Логан».