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Пьяный водитель «Шевроле» устроил массовое ДТП с пострадавшим в Воронеже

В Воронеже днем 26 марта произошла авария с участием четырех машин, в которой пострадал 41-летний мужчина. Согласно предварительным данным, которые озвучили в полиции, спровоцировал ДТП 46-летний воронежец, управлявший «Шевроле Лачетти».

Приблизительно в 16.25 он, двигаясь по улице Планетной в направлении Калининградской, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался во встречные автомобили: «Лада Приора» с прицепом, «Шевроле Круз» и «Рено Логан».

В результате аварии пострадал 41-летний липчанин, который управлял «Рено», мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Освидетельствование показало, что виновник ДТП был пьян — прибор показал 0,994 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. По данному факту полиция проводит проверку.