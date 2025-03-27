Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии публициста Стомахина за фейки о ВС РФ и экстремизм

Ранее публицист уже трижды был осужден: в 2007 году — на пять лет за призывы к терроризму; а также в 2014 году — на 6,5 года за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности; в 2015 году он получил семь лет колонии за призывы к терроризму.