Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии публициста Стомахина за фейки о ВС РФ и экстремизм

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в редакции федерального закона Nº63-Ф3 от 25 марта 2022 года), п. “а” ч. 2 ст. 282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказали в суде.
В пресс-службе уточнили, что срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Стомахина.
Ранее публицист уже трижды был осужден: в 2007 году — на пять лет за призывы к терроризму; а также в 2014 году — на 6,5 года за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности; в 2015 году он получил семь лет колонии за призывы к терроризму.