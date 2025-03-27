Житель Хабаровска украл технику у знакомого, пока тот спал

Житель Хабаровска пришел в гости к своему знакомому, и после совместного застолья хозяин квартиры заснул. Пока тот отдыхал, гость похитил телевизор и робот-пылесос, оставив дверь квартиры открытой. Утром, обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
«Похищенную технику изъяли и вернули владельцу. Мужчина задержан и помещен в изолятор. В его отношении открыто уголовное дело по статье “Кража”», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.