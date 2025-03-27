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В Омске из пожара в многоквартирном доме спаслись 28 человек

К счастью, пострадавших нет.

Источник: МЧС РФ

Вечером 26 марта в Омске загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного на проспекте Мира. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22:15.

Огонь распространился на 20 квадратных метров, затронув вещи в жилом помещении. До прибытия спасателей 28 человек, включая четверых детей, смогли самостоятельно покинуть здание, спустившись по лестничным маршам.

На место прибыли 28 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Специалисты оперативно справились с возгоранием, локализовав открытый огонь к 22:45. Пострадавших нет.

В настоящее время дознаватели МЧС выясняют причину возникновения пожара.