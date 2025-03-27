Мать с ребенком на руках упала на рельсы в московском метро

— Прокуратура Московского метрополитена напоминает, что метро — это место, где нужно быть особенно внимательным и соблюдать правила пользования московским метрополитеном. На станции метро «Коломенская» женщина с ребенком на руках отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и упала на пути, — уточнила она.
В результате инцидента никто не пострадал, подняться с рельсов женщине помогли очевидцы.
Ранее одиннадцатилетний мальчик, зацепившись за шнурок обуви, упал на рельсы под приближающийся поезд на станции московского метро «ЦСКА». Ребенок чудом выжил, ему помогли полицейские.