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Мать с ребенком на руках упала на рельсы в московском метро

Женщина с ребенком на руках не заметила ограничительную линию у платформы в московском метро на станции «Коломенская» и упала вместе с малышом на рельсы. Об этом в четверг, 27 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Источник: РИА "Новости"

— Прокуратура Московского метрополитена напоминает, что метро — это место, где нужно быть особенно внимательным и соблюдать правила пользования московским метрополитеном. На станции метро «Коломенская» женщина с ребенком на руках отвлеклась, зашла за ограничительную линию у края платформы и упала на пути, — уточнила она.

В результате инцидента никто не пострадал, подняться с рельсов женщине помогли очевидцы.

Ранее одиннадцатилетний мальчик, зацепившись за шнурок обуви, упал на рельсы под приближающийся поезд на станции московского метро «ЦСКА». Ребенок чудом выжил, ему помогли полицейские.