Воронежских детей, отравившихся в Ставрополе, выписали из больницы

Восьмерых юных футболистов из воронежской команды «Торпедо», которые 26 марта отправились в Ставрополе, выписали из больницы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
— Их обследовали наши медики, оказали необходимую помощь. Состояние ребят удовлетворительное, — уточнил глава региона.
По словам чиновника, всех юных футболистов выписали под амбулаторное наблюдение.
— Поручил нашим Минздраву и Минспорта связаться с правительством Воронежской области и передать всю информацию, чтобы родители не волновались, — подытожил Владимир Владимиров.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, уголовное дело завели после отправления восьми юных воронежских футболистов в Ставрополе.