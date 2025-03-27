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Воронежских детей, отравившихся в Ставрополе, выписали из больницы

Здоровью юных футболистов ничто не угрожает.

Источник: Freepik

Восьмерых юных футболистов из воронежской команды «Торпедо», которые 26 марта отправились в Ставрополе, выписали из больницы. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Их обследовали наши медики, оказали необходимую помощь. Состояние ребят удовлетворительное, — уточнил глава региона.

По словам чиновника, всех юных футболистов выписали под амбулаторное наблюдение.

— Поручил нашим Минздраву и Минспорта связаться с правительством Воронежской области и передать всю информацию, чтобы родители не волновались, — подытожил Владимир Владимиров.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, уголовное дело завели после отправления восьми юных воронежских футболистов в Ставрополе.