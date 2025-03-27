«Напечатал пистолет-пулемет и два глушителя, изготовил патроны». Житель Брестчины задержан за изготовление оружия на 3D-принтере

В гараже мужчины нашли оружие, которое он изготовил кустарным способом на 3D-принтере. Так, мужчина напечатал 9-миллиметровый пистолет-пулемет и два глушителя к нему. Еще у фигуранта нашли четыре самодельных патрона и бездымный порох. Боеспособность оружия подтвердила экспертиза.