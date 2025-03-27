«Напечатал пистолет-пулемет и два глушителя, изготовил патроны». Житель Брестчины задержан за изготовление оружия на 3D-принтере

Сотрудниками ГУБОПиК МВД задержан житель Брестской области, который напечатал оружие на 3D-принтере. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Так, правоохранители установили причастность 44-летнего жителя одного из райцентров Брестчины к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В гараже мужчины нашли оружие, которое он изготовил кустарным способом на 3D-принтере. Так, мужчина напечатал 9-миллиметровый пистолет-пулемет и два глушителя к нему. Еще у фигуранта нашли четыре самодельных патрона и бездымный порох. Боеспособность оружия подтвердила экспертиза.
— Все вышеперечисленное, согласно заключению экспертов пригодно для использования по назначению, — прокомментировали в пресс-службе.
Следователям задержанный сказал, что оружие и боеприпасы он напечатал на 3D-принтере из личного интереса. На данный момент правоохранители еще устанавливают другие возможные факты его противоправной деятельности.
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