В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в Литве

«Что касается четырех американских солдат, пропавших во время военных учений в Литве, то поиски продолжаются. Мы сожалеем о любой путанице, связанной с замечаниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными сегодня по этому поводу. Он сослался на появившиеся новостные сообщения и не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», — написала она в своем Х.