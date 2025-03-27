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Спикер думы свердловского города арестован по делу о мошенничестве

КРАСНОУФИМСК, 27 марта, ФедералПресс. Спикер думы Красноуфимска Анатолий Худяков арестован судом по делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, под стражей он пробудет до 25 мая 2025 года.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Межрайонным прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку депутат обвиняется в совершении тяжкого преступления», — прокомментировали в прокуратуре.

Следователи опасаются, что 59-летний политик может воспрепятствовать расследованию дела, сокрыть или уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или наоборот скрыться от правосудия.

«ФедералПресс» писал о политической карьере Анатолия Худякова и о его задержании вооруженными людьми. Фабула уголовного дела спикера пока неизвестна. «ФедералПресс» напоминает, что в прошлом году суд признал виновным во взяточничестве красноуфимского депутата Андрея Мерзлякова, возглавлявшего местный «Энергосервис».