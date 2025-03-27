Спикер думы свердловского города арестован по делу о мошенничестве

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Межрайонным прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку депутат обвиняется в совершении тяжкого преступления», — прокомментировали в прокуратуре.