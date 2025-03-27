В Башкирии кресло мэра Салавата покинул Альберт Муталов

В Салавате кресло главы администрации покинул Альберт Муталов. О своем уходе чиновник сообщил в социальных сетях.
— Благодарю каждого из вас за поддержку, за конструктивную критику, за неравнодушие к судьбе Салавата. Сейчас я принял решение двигаться дальше, но Салават всегда останется в моём сердце, — написал Муталов.
По его словам, городу он посвятил 12 лет, работая на различных должностях. Чиновник признал, что не всё, что он планировал, удалось реализовать, однако свою работу он оценивает как «честную и добросовестную».
Напомним, что на пост мэра Салавата Муталов был назначен осенью 2024 года.
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