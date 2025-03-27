Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии кресло мэра Салавата покинул Альберт Муталов

Альберт Муталов покидает пост мэра Салавата.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате кресло главы администрации покинул Альберт Муталов. О своем уходе чиновник сообщил в социальных сетях.

— Благодарю каждого из вас за поддержку, за конструктивную критику, за неравнодушие к судьбе Салавата. Сейчас я принял решение двигаться дальше, но Салават всегда останется в моём сердце, — написал Муталов.

По его словам, городу он посвятил 12 лет, работая на различных должностях. Чиновник признал, что не всё, что он планировал, удалось реализовать, однако свою работу он оценивает как «честную и добросовестную».

Напомним, что на пост мэра Салавата Муталов был назначен осенью 2024 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.