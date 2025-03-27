Все являются жителями Приморья: стали известны новые подробности о пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряках

Все моряки, получившие травмы при пожаре на судне Crystal Asia в Южной Корее, являются жителями Приморья. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ТАСС.
В пресс-службе представительства Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке сообщили, что на борту судна находятся 23 члена экипажа, среди них 22 россиянина и один гражданин Белоруссии. По информации ТАСС, 13 человек имеют постоянную регистрацию в Приморском крае, еще семеро временно проживают там, но прописаны в других субъектах федерации.
В представительстве также отметили, что все моряки останутся на судне, а пострадавшие будут переправляться на Родину по мере их выздоровления. Все пострадавшие являются жителями Приморского края — они находятся в больнице, одному из двух наиболее тяжелых больных уже провели операцию.
Напомним, пожар произошел 26 марта 2025 года на российском рефрижераторном судне «Crystal Asia» в море — в 8 километрах от порта Камчхон (Пусан). Всех пострадавших оперативно доставили в больницы Пусана. Порт приписки «Crystal Asia» — Владивосток.