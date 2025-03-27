Все являются жителями Приморья: стали известны новые подробности о пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряках

В представительстве также отметили, что все моряки останутся на судне, а пострадавшие будут переправляться на Родину по мере их выздоровления. Все пострадавшие являются жителями Приморского края — они находятся в больнице, одному из двух наиболее тяжелых больных уже провели операцию.