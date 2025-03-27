Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все являются жителями Приморья: стали известны новые подробности о пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее моряках

Все пострадавшие на судне в Южной Корее моряки являются жителями Приморья.

Источник: Комсомольская правда

Все моряки, получившие травмы при пожаре на судне Crystal Asia в Южной Корее, являются жителями Приморья. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе представительства Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке сообщили, что на борту судна находятся 23 члена экипажа, среди них 22 россиянина и один гражданин Белоруссии. По информации ТАСС, 13 человек имеют постоянную регистрацию в Приморском крае, еще семеро временно проживают там, но прописаны в других субъектах федерации.

В представительстве также отметили, что все моряки останутся на судне, а пострадавшие будут переправляться на Родину по мере их выздоровления. Все пострадавшие являются жителями Приморского края — они находятся в больнице, одному из двух наиболее тяжелых больных уже провели операцию.

Напомним, пожар произошел 26 марта 2025 года на российском рефрижераторном судне «Crystal Asia» в море — в 8 километрах от порта Камчхон (Пусан). Всех пострадавших оперативно доставили в больницы Пусана. Порт приписки «Crystal Asia» — Владивосток.