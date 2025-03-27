«Не переводите деньги на безопасный счет!»: жителей Хабаровского края предупреждают о схеме аферистов

В Хабаровском крае жертвой аферистов стала 42-летняя местная жительница. Она перевела более миллиона рублей на счета мошенников.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по краю, женщине позвонили неизвестные через мессенджер, представились сотрудниками банка и убедили ее в необходимости обезопасить свои счета. Они посоветовали оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет.
Под психологическим давлением испуганная женщина выполнила все инструкции, а позже, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять звонкам от неизвестных лиц, которые требуют перевести деньги.