«Не переводите деньги на безопасный счет!»: жителей Хабаровского края предупреждают о схеме аферистов

Как сообщает пресс-служба УМВД России по краю, женщине позвонили неизвестные через мессенджер, представились сотрудниками банка и убедили ее в необходимости обезопасить свои счета. Они посоветовали оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет.