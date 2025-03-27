Следователи попросили арестовать Мошковича

Следователь попросил у суда взять его под стражу. Мошкович проходил по делу о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК).
Миллиардера задержали накануне, с ним провели «следственные действия». В офисе компании прошли обыски, а после них были задержаны несколько человек.
Возбудить уголовное дело против Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добивался учредитель холдинга «Солнечные продукты» — кипрская «Солпро Инвестмент ЛТД», следовало из постановления Таганского районного суда Москвы, с которым ознакомился РБК.
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