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В Пермском крае возле реки нашли тело мужчины

Проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Источник: Комсомольская правда

Недалеко от Березников, в поселке имени Чкалова, рядом с рекой Зырянка было найдено тело мужчины. Его обнаружил случайный прохожий. Об этом пишет «В курсе.ру».

Предположительно, возраст мужчины 40−45 лет, его личность пока не установлена. На теле не было видно явных признаков насильственной смерти.

Информацию о происшествии подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю. Там также сообщили, что сейчас проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти мужчины.