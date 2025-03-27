В Пермском крае возле реки нашли тело мужчины

Недалеко от Березников, в поселке имени Чкалова, рядом с рекой Зырянка было найдено тело мужчины. Его обнаружил случайный прохожий. Об этом пишет «В курсе.ру».
Предположительно, возраст мужчины 40−45 лет, его личность пока не установлена. На теле не было видно явных признаков насильственной смерти.
Информацию о происшествии подтвердили в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю. Там также сообщили, что сейчас проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти мужчины.