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В Истре произошла массовая эвакуация из школ из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Массовые сообщения о минировании поступили в школы Истры, из образовательных учреждений эвакуируют людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ м. о. Истра. Проведена эвакуация обучающихся, из 17 школ 12 эвакуировали. Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. Усилен контрольно-пропускной режим», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что контрольно-пропускной режим усилен во всех школах региона.

В пресс-службе также уточнили, что всего в муниципальном округе Истра 17 школ, поступила информация о минировании 12 из них. Пять школ уже проверены кинологами и функционируют, семь школ сейчас обследуют. Учебный процесс в них приостановлен, детей отпустили домой.