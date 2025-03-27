В Истре произошла массовая эвакуация из школ из-за сообщений о минировании

В пресс-службе также уточнили, что всего в муниципальном округе Истра 17 школ, поступила информация о минировании 12 из них. Пять школ уже проверены кинологами и функционируют, семь школ сейчас обследуют. Учебный процесс в них приостановлен, детей отпустили домой.