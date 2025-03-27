Жителя Петербурга арестовали за комментарий о «РДК»*

В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что задержанный мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен, а позже трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно-массовых мероприятий.