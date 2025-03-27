Жителя Петербурга арестовали за комментарий о «РДК»*

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Житель Петербурга, задержанный за комментарий в соцсети про «Русский добровольческий корпус»*, заключен под стражу по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вахтанги Рогавы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ», — сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что не позднее 9 февраля Рогава разместил в интернете в одном из сообществ пост с упоминанием «РДК». «В данном комментарии Рогава сравнивал нормальных членов “РДК” с “выведенным совковым стадом”, то есть российским обществом», — уточняет пресс-служба судов.
Ранее о задержании петербуржца сообщила пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что задержанный мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен, а позже трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно-массовых мероприятий.
* «РДК», запрещенная в России террористическая организация.