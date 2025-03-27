Очередные неприятные новости из детских садов Узбекистана: в частном детсаду воспитательница била детей

Vaib.uz (Узбекистан. 27 марта). В социальных сетях вновь обсуждают тревожную ситуацию, связанную с детским садом. На этот раз — в Ташкентской области. Накануне вечером в интернете начали распространяться сообщения о том, что в одном из частных дошкольных учреждений воспитательница проявляла жестокость по отношению к детям, регулярно их била и грубо с ними обращалась (Видео здесь).