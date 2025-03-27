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Очередные неприятные новости из детских садов Узбекистана: в частном детсаду воспитательница била детей

Vaib.uz (Узбекистан. 27 марта). В социальных сетях вновь обсуждают тревожную ситуацию, связанную с детским садом. На этот раз — в Ташкентской области. Накануне вечером в интернете начали распространяться сообщения о том, что в одном из частных дошкольных учреждений воспитательница проявляла жестокость по отношению к детям, регулярно их била и грубо с ними обращалась (Видео здесь).

Источник: Vaib.Uz

Информация вызвала широкий резонанс, и ситуация была взята под контроль Управлением дошкольного и школьного образования Ташкентской области. Было установлено, что инцидент произошёл в семейном детском саду, расположенном в Зангиатинском районе.

Уже 27 марта в учреждение прибыла специальная рабочая группа, чтобы на месте изучить ситуацию и дать ей оценку. Как выяснилось, родители заподозрили неладное после общения с детьми, вернувшимися из садика. Ребята рассказали о грубом поведении воспитательницы. Это побудило родителей 26 марта прийти в детсад и потребовать просмотр записей с камер видеонаблюдения.

Записи подтвердили их опасения: 25 марта воспитательница, работавшая в этом учреждении с октября прошлого года, действительно позволяла себе грубое и непедагогичное поведение по отношению к воспитанникам.

Руководство детсада, реагируя на ситуацию, немедленно расторгло контракт с сотрудницей и дало официальные заверения родителям, что подобное больше не повторится.

Кроме того, рабочая группа провела разъяснительные беседы со всеми сотрудниками учреждения. Им было вынесено строгое предупреждение, а также получены письменные гарантии о недопустимости применения насилия в работе с детьми.