Очередные неприятные новости из детских садов Узбекистана: в частном детсаду воспитательница била детей

Информация вызвала широкий резонанс, и ситуация была взята под контроль Управлением дошкольного и школьного образования Ташкентской области. Было установлено, что инцидент произошёл в семейном детском саду, расположенном в Зангиатинском районе.
Уже 27 марта в учреждение прибыла специальная рабочая группа, чтобы на месте изучить ситуацию и дать ей оценку. Как выяснилось, родители заподозрили неладное после общения с детьми, вернувшимися из садика. Ребята рассказали о грубом поведении воспитательницы. Это побудило родителей 26 марта прийти в детсад и потребовать просмотр записей с камер видеонаблюдения.
Записи подтвердили их опасения: 25 марта воспитательница, работавшая в этом учреждении с октября прошлого года, действительно позволяла себе грубое и непедагогичное поведение по отношению к воспитанникам.
Руководство детсада, реагируя на ситуацию, немедленно расторгло контракт с сотрудницей и дало официальные заверения родителям, что подобное больше не повторится.
Кроме того, рабочая группа провела разъяснительные беседы со всеми сотрудниками учреждения. Им было вынесено строгое предупреждение, а также получены письменные гарантии о недопустимости применения насилия в работе с детьми.