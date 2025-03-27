У основателя «Русагро» обнаружили израильский паспорт

«У Мошковича есть самолёт Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство… Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — заявил следователь в суде.