Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У основателя «Русагро» обнаружили израильский паспорт

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Основатель «Русагро» Вадим Мошкович имеет паспорт Израиля и частный самолет, следователь просит суд отправить его в СИЗО, чтобы бизнесмен не скрылся, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте.

Источник: © РИА Новости

«У Мошковича есть самолёт Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство… Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — заявил следователь в суде.

Накануне стало известно, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщил РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.