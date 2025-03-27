У основателя «Русагро» обнаружили израильский паспорт

«У Мошковича есть самолёт Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство… Прошу избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — заявил следователь в суде.
Накануне стало известно, что основатель «Русагро» Вадим Мошкович и бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ), сообщил РИА Новости адвокат Басова Руслан Кожура.