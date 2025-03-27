Весточка из СИЗО. Правнук экс-мэра Самары Тархова получил письмо от мамы

В эфире федерального канала продемонстрировали письмо, которое она отправила опекуну своего сына. Психолог Дарья Дугенцова рассказала samara.aif.ru, в каком состоянии может сейчас находиться Екатерина.
Сын вырастет и сам решит.
Елена Братчикова в программе «Пусть говорят» рассказала, что является близким другом семьи и крестной мальчика. Кроме того, она в курсе всего, что происходило у Тарховых. Она отметила, что Екатерина сама ей позвонила, после ареста.
«Это было пол-одиннадцатого ночи, и она сказала, чтобы я забрала М. (имя мальчика изменено, — ред.). На что я сказала, привози, конечно, но Катюша сказала, что ее задержали по подозрению в убийстве бабушки с дедушкой. Я, конечно, не поверила. Но сразу собралась, поехал в следственный комитет, но там уже, к сожалению, было все закрыто, и Катя уже была в СИЗО», — объяснила Братчикова.
Однако, в студии программы зачитали письмо, которое Екатерина написала после своего ареста, когда узнала, что опеку над сыном оформила Елена Братчикова.
«Тётя Лена, здравствуйте. Хватит прикрываться, а? Северный полюс. Вы что там, все думаете, мне интересно? Вы думаете, я ничего не знаю, да? Или как? Мне плевать на ваши передачки. Хотите привозите, хотите нет. Я всю жизнь любила и люблю своего сына. И, к счастью, я не лишена родительских прав. И так далее. Что бы ни происходило и ни произошло, Вы прекрасно понимаете, что каждого человека, с которым у меня были какие-либо отношения, будут трясти, чтобы добраться до правды», — пишет девушка.
По агрессивному тону понятно, что ей не совсем нравится, что мальчик оказался у Братчиковой и та ему объяснила, что мать якобы на Северном полюсе.
«Думайте и живите, как считаете нужным. А мой сын вырастет и разберется во всем, и сам решит, кто я для него, и кто все остальные. И хватит ему врать, надо психически адекватно ему отвечать. Надеюсь на вашу разумность», — говорится в письме Екатерины.
Ты моя жизнь.
В этом же письме девушка обратилась к своему сыну. Она объяснила, что не в командировке.
«Каждый день помни, пока я жива и бьется мое сердце, оно бьется для тебя. Я всю жизнь тебя любила и буду любить. То, что ты был недавно в большом детском садике, это потому, что с тобой хотели пообщаться другие детки. Ты мне очень нужен, сынок. Я каждую ночь думаю о тебе. И знаю, что ты вырастешь и будешь большим, умным, красивым, здоровым и самым лучшим мальчиком… Люблю тебя моя жизнь, мой воздух, мой кислород», — пишет подозреваемая в страшной расправе над родственниками.
Эмоциональная нестабильность.
Письмо Екатерины проанализировала психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, текст письма демонстрирует высокий уровень эмоциональной нестабильности, агрессии, резкие перепады интонации и выраженные личностные искажения.
«В нем наблюдается дезорганизация мышления, смешение обращений, перепады от обвинений к драматическим заявлениям о любви к сыну. Речь фрагментирована, местами параноидальна (“вы думаете, я ничего не знаю”), присутствуют гиперболы (“ты — мой кислород”) и искажения реальности, что может указывать на глубокий внутренний кризис, возможные психотические или пограничные состояния», — рассказала она samara.aif.ru.
Она добавила, что окончательное заключение о вменяемости или наличии расстройства может дать только очная судебно-психиатрическая экспертиза.
«Важно понимать, что для 6-летнего ребенка подобные эмоционально перегруженные письма потенциально травматичны, особенно в условиях разрыва с матерью. Сейчас ему необходима стабильная и безопасная среда, а любые попытки наладить контакт с матерью должны проходить только под контролем специалистов», — подчеркнула Дугенцова.
Крестная Лена.
В семье Виктора и Натальи Тарховых была одна дочь — Людмила.
Она связалась с мужчиной, которого считают криминальным авторитетом по кличке «Лорд», родила от него дочь — Екатерину. В 2022 году Людмила оказалась за решеткой, ее обвинили в вымогательстве.
Екатерина познакомилась в Израиле с мужчиной, родила от него сына, а затем сбежала от мужа, рассказав об избиении и угрозах с его стороны. Побег ее помогла организовать Елена — подруга Людмилы, которая, кстати, является крестной маленького сына Екатерины.
После того, как на глазах у малыша арестовали его маму, мальчик попал в детский дом. Там он пробыл неделю, а затем опеку над ним оформила та самая крестная Лена.