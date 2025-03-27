Весточка из СИЗО. Правнук экс-мэра Самары Тархова получил письмо от мамы

«Каждый день помни, пока я жива и бьется мое сердце, оно бьется для тебя. Я всю жизнь тебя любила и буду любить. То, что ты был недавно в большом детском садике, это потому, что с тобой хотели пообщаться другие детки. Ты мне очень нужен, сынок. Я каждую ночь думаю о тебе. И знаю, что ты вырастешь и будешь большим, умным, красивым, здоровым и самым лучшим мальчиком… Люблю тебя моя жизнь, мой воздух, мой кислород», — пишет подозреваемая в страшной расправе над родственниками.