«Русагро» предложила внести 1 млрд руб. залога за Вадима Мошковича

В Мещанском районном суде Москвы проходит заседание об избрании меры пресечения для Вадима Мошковича. Следствие просит арестовать фигуранта до 25 мая, так как опасается, что он может улететь за границу на частном самолете. Было отмечено, что у основателя компании есть гражданство Израиля и заграничная недвижимость, его дочь живет во Франции, а сын — на Кипре.