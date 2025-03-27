Студентов железнодорожного техникума в Уфе эвакуировали из-за анонимной угрозы

В Уфе железнодорожный техникум получил анонимное сообщение о минировании. Информацию об этом подтверждает столичная мэрия.
Образовательное учреждение, расположенное на Ухтомского, было эвакуировано из-за угрозы минирования. На место экстренно выехали городские службы и полицейские.
После тщательного осмотра территории специалисты не обнаружили признаков наличия взрывных устройств. Угроза не подтвердилась, учебное заведение возобновило нормальную работу.
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