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Бродячая собака нападает на людей в Старом Крыму — за дело взялся СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения бродячей собаки в Старом Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В социальной сети появилась информация, что в марте текущего года в Старом Крыму бродячая собака набросилась на школьника, повредив одежду. Травм удалось избежать», — говорится в сообщении СК России.

Однако, отметили в ведомстве, данный случай не единичен: животное систематически кидается на граждан.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад по результатам расследования.

Ранее в Следкоме сообщили, что в России разрабатывают законопроект, который защитит граждан от нападения собак. Собаководов могут обязать чипировать питомцев и проходить обучение.