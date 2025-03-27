Бродячая собака нападает на людей в Старом Крыму — за дело взялся СК

«В социальной сети появилась информация, что в марте текущего года в Старом Крыму бродячая собака набросилась на школьника, повредив одежду. Травм удалось избежать», — говорится в сообщении СК России.
Однако, отметили в ведомстве, данный случай не единичен: животное систематически кидается на граждан.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад по результатам расследования.
Ранее в Следкоме сообщили, что в России разрабатывают законопроект, который защитит граждан от нападения собак. Собаководов могут обязать чипировать питомцев и проходить обучение.