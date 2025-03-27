Под Новосибирском подростки избили 13-летнего школьника, угрожая ему пистолетом

Женщина обратилась в приёмную Бастрыкина в ВК по поводу непривлечения к ответственности группы подростков, которые, по её словам, используя малозначительный повод, избили её 13-летнего сына на территории школы, угрожая ему пистолетом и снимая происходящее на камеру мобильного телефона.