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Под Новосибирском подростки избили 13-летнего школьника, угрожая ему пистолетом

Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским коллегам доложить ему о результатах проверки информации, изложенной в обращении жительницы Искитима. Об этом в четверг, 27 марта сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Женщина обратилась в приёмную Бастрыкина в ВК по поводу непривлечения к ответственности группы подростков, которые, по её словам, используя малозначительный повод, избили её 13-летнего сына на территории школы, угрожая ему пистолетом и снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

«Обращения заявительницы в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

По данному обращению сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области начали процессуальную проверку, о предварительных и окончательных результатах которой будет доложено Бастрыкину.