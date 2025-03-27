Под Новосибирском подростки избили 13-летнего школьника, угрожая ему пистолетом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским коллегам доложить ему о результатах проверки информации, изложенной в обращении жительницы Искитима. Об этом в четверг, 27 марта сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Женщина обратилась в приёмную Бастрыкина в ВК по поводу непривлечения к ответственности группы подростков, которые, по её словам, используя малозначительный повод, избили её 13-летнего сына на территории школы, угрожая ему пистолетом и снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
«Обращения заявительницы в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.
По данному обращению сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области начали процессуальную проверку, о предварительных и окончательных результатах которой будет доложено Бастрыкину.