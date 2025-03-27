ТАСС: в Магаданской области четыре туриста погибли при сходе лавины

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В Магаданской области на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. В результате четыре человека погибли, один получил травмы», — сказал собеседник агентства.
ТАСС, 27 марта. Лавина сошла на туристическую группу в Магаданской области, в результате четыре человека погибли, один пострадал.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В Магаданской области на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. В результате четыре человека погибли, один получил травмы», — сказал собеседник агентства.