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ТАСС: в Магаданской области четыре туриста погибли при сходе лавины

ТАСС, 27 марта. Лавина сошла на туристическую группу в Магаданской области, в результате четыре человека погибли, один пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В Магаданской области на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. В результате четыре человека погибли, один получил травмы», — сказал собеседник агентства.