Миллиардера Мошковича отправили под арест

Следователь, объясняя необходимость ареста бизнесмена, говорил, что он может «покинуть Россию в любую минуту», потому что у него есть личный самолет Bombardier. Следствие также сообщило, что у Мошковича есть родственники за рубежом и паспорт Израиля. Мошкович в ответ заявил, что скрываться не намерен, а самолета у него нет. «Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну», — говорил он.