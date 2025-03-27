В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции из одной из арабских стран

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следствием полиции Адмиралтейского района по статье 322.1 УК РФ, полицейскими были выявлены факты легализации в 2023 году граждан одной из арабских стран. Установлено, что к указанному преступлению причастна жительница Петербурга. Имея связи в этнических сообществах, она организовала, как минимум, два фиктивных брака с петербурженками для иностранцев, 23 и 30 лет, желающих проживать в нашей стране. По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).