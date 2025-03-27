Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции из одной из арабских стран

Полиция Петербурга перекрыла канал нелегальной миграции из одной из арабских стран. Мужчины легализовывались в России через фиктивные браки, уточнили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следствием полиции Адмиралтейского района по статье 322.1 УК РФ, полицейскими были выявлены факты легализации в 2023 году граждан одной из арабских стран. Установлено, что к указанному преступлению причастна жительница Петербурга. Имея связи в этнических сообществах, она организовала, как минимум, два фиктивных брака с петербурженками для иностранцев, 23 и 30 лет, желающих проживать в нашей стране. По данному факту возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

С фиктивными женами и женщиной-организатором нелегальной миграции проведены необходимые процессуальные действия. Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о миграционном статусе иностранцев. Устанавливаются иные эпизоды и соучастники противоправной деятельности злоумышленниц.