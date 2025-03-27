Как выглядит подлодка, на которой в Египте погибли россияне. Фото

Подводная лодка, на которой в Египте погибли россияне, может погружаться на 25 м. Туристам предлагают во время экскурсии исследовать 500 м кораллового рифа. На подводной лодке 44 пассажирских места и два места для членов экипажа. У каждого пассажира есть «большое круглое смотровое окно».