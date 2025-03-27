Из-за коммунального коллапса в свердловском поселке ввели режим повышенной готовности

«Ввести на территории поселка Буланаш Артемовского муниципального округа с 17.00 26.03.2025 режим повышенной готовности в связи с остановкой насосов на котельной № 1 филиала АО “Регионгаз-инвест” в п. Буланаш и аварийным отключением отопления потребителей поселка Буланаш Артемовского муниципального округа», — говорится в нем.
Насосы остановились еще вчера из-за перебоев с водой, в результате около 7,5 тыс. жителей поселка лишились тепла. Для наполнения резервуаров котельной пришлось направить пожарную технику и отключить холодную воду в части Буланаша. Сегодня утром администрация пообещала вернуть отопление и воду всем жителям и принесла извинения.
Что касается холодной воды, то сегодня коммунальщики переключают Буланаш со старых сетей на новые. После этого вода сможет быстрее поступать в резервуары.
«ФедералПресс» напоминает, что за неделю в Буланаше произошло несколько аварий на водопроводе. Без холодной воды остались 12,5 тыс. человек, мэрия организовала подвоз.