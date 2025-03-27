Из-за коммунального коллапса в свердловском поселке ввели режим повышенной готовности

Насосы остановились еще вчера из-за перебоев с водой, в результате около 7,5 тыс. жителей поселка лишились тепла. Для наполнения резервуаров котельной пришлось направить пожарную технику и отключить холодную воду в части Буланаша. Сегодня утром администрация пообещала вернуть отопление и воду всем жителям и принесла извинения.