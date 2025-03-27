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Житель Ростовской области едва не погиб во сне при пожаре

В Ростовской области мужчина чудом спасся из полыхающего частного дома.
Источник: Комсомольская правда

Житель поселка Матвеев Курган едва не погиб во сне при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, все произошло вечером 24 марта на улице Октябрьской. Сначала вспыхнула пристройка, а потом огонь быстро перекинулся на жилой дом. Хозяин в это время спал, но проснулся, когда почувствовал запах дыма. Мужчине пришлось спасаться через окно.

— Возгорание потушили на 30 кв. метрах. На месте работали шесть человек, использовалось две единицы техники, — добавили в МЧС.

Предварительно, в этом случае причиной возгорания могла стать аварийная электропроводка.

Жителям Дона напоминают: не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, используйте исправное оборудование, следите за состоянием проводки и доверяйте ремонт только профессионалам.