Житель Ростовской области едва не погиб во сне при пожаре

Житель поселка Матвеев Курган едва не погиб во сне при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, все произошло вечером 24 марта на улице Октябрьской. Сначала вспыхнула пристройка, а потом огонь быстро перекинулся на жилой дом. Хозяин в это время спал, но проснулся, когда почувствовал запах дыма. Мужчине пришлось спасаться через окно.
— Возгорание потушили на 30 кв. метрах. На месте работали шесть человек, использовалось две единицы техники, — добавили в МЧС.
Предварительно, в этом случае причиной возгорания могла стать аварийная электропроводка.
Жителям Дона напоминают: не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, используйте исправное оборудование, следите за состоянием проводки и доверяйте ремонт только профессионалам.