Житель Ростовской области едва не погиб во сне при пожаре

Как уточнили в ведомстве, все произошло вечером 24 марта на улице Октябрьской. Сначала вспыхнула пристройка, а потом огонь быстро перекинулся на жилой дом. Хозяин в это время спал, но проснулся, когда почувствовал запах дыма. Мужчине пришлось спасаться через окно.