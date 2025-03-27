«Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды». Суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус

В сообщении сказано, что 63-летняя жительница Минска рано утром вернулась вместе с внучкой из туристической поездки. Она вошла в квартиру и застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей. Они лежали на диване без одежды. Женщину захлестнули эмоции, после чего она пошла на кухню, взяла бутылку уксуса, а затем вылила ее на голову мужа.