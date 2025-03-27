«Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды». Суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус

Минчанка вылила на голову мужа бутылку уксуса, застав его с любовницей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Партизанского района, сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что 63-летняя жительница Минска рано утром вернулась вместе с внучкой из туристической поездки. Она вошла в квартиру и застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей. Они лежали на диване без одежды. Женщину захлестнули эмоции, после чего она пошла на кухню, взяла бутылку уксуса, а затем вылила ее на голову мужа.
После произошедшего, мужчина куда-то уехал, однако примерно в полдень вернулся домой вместе с сотрудниками милиции. В отношении жительницы Минска было заведено уголовное дело. Из заключения эксперта следует, что супруг получил ожоги оболочки левого глаза, головы, шеи, туловища общей площадью около 11%. Минчанка полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и помирилась с потерпевшим.
Старший помощник прокурора Партизанского района Маргарита Воронич уточнила, что обвиняемая работает уборщицей в государственной организации. Воронич заметила, что суд принял решение освободить минчанку от уголовной ответственности по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса — умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения в соответствии со статьей 89 УК по причине ее примирения с мужем.
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