Фильтрат с горящего полигона загрязнил реку Озерейка в Новороссийске

Токсичная жидкость отличается темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что она стекает с территории полигона через лес в направлении села Васильевка.
Во время осмотра территории специалисты также нашли отходы, которые свисали с деревьев и лежали в размытой канаве. Это говорит о том, что загрязнение распространяется за пределы полигона без должного контроля.
Сейчас проводится исследование отобранных проб. По результатам анализов дадут оценку нанесенного экологического ущерба. Ситуация находится на контроле управления.