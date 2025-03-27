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СК: на складе в Екатеринбурге погиб рабочий

В Екатеринбурге на складе погиб рабочий.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский Следственный комитет прокомментировал инцидент, связанный с гибелью рабочего на складе.

Как мы писали ранее, на уроженца Казахстана наехал погрузчик. Отметим, что в СК не сообщают о том, что именно стало причиной гибели.

По версии следствия, инцидент произошел из-за несоблюдения мер безопасности на рабочем месте.

— Утром 24 марта гражданин, находясь на промышленном складе по улице Черняховского в городе Екатеринбурге, нарушая правила безопасности при ведении строительных или иных работ, причинил по неосторожности смерть другому рабочему, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

На 35-летнего жителя Екатеринбурга завели уголовное дело по второй части статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).