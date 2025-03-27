Один человек погиб, трое пострадали из-за взрыва газа в квартире в Челябинской области

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в поселке Красногорский (Еманжелинский район).
В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда.
Погибла женщина, пострадали трое жильцов, все доставлены в медучреждение, говорят в региональном Главке МЧС.
«По предварительным данным, 27 марта в дневное время в поселке Красногорский произошло возгорание газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома по улице Лермонтова», — прокомментировали в прокуратуре региона.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехали прокурор области Игорь Донгаузер и прокурор Еманжелинска Андрей Молчан.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — говорится в комментарии.