Что известно об исчезновении солдат из США на учениях в Литве

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что на месте, где была найдена затопленная М88, проводится поисково-спасательная операция. Вытащить транспортное средство и вести поиск тел солдат в водоеме и на территории рядом с ним затруднительно из-за того, что рядом пролегает газопровод. По словам министра, на месте ЧП американские и литовские военные пытались откачать воду, обустроить подъезд к водоему тяжелой техники, которая сможет отбуксировать затонувшую машину.