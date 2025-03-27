Что известно об исчезновении солдат из США на учениях в Литве

О четырех погибших военнослужащих Первой бронетанковой бригады третьей пехотной дивизии из Форт-Стюарта в штате Джорджия (США) генеральный секретарь НАТО объявил 26 марта.
«Это пока предварительные новости, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и мы думаем о семьях и близких», — цитирует его агенстство Associated Press.
В Министерстве обороны США отказались засвидетельствовать смерть бойцов: их тела не обнаружены, причины исчезновения не установлены.
В Пентагоне сообщили, что пропавших видели живыми в последний раз вечером 25 марта. Солдаты выехали на ремонтно-эвакуационной машине M88 с плановой тренировки, которая проводилась недалеко от города Пабраде рядом с белорусской границей.
Позже транспортное средство обнаружили в водоеме на тренировочной площадке.
«Он ссылался на появляющиеся сообщения в новостях и не обосновал судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна», — распространило заявление НАТО Associated Press.
Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что на месте, где была найдена затопленная М88, проводится поисково-спасательная операция. Вытащить транспортное средство и вести поиск тел солдат в водоеме и на территории рядом с ним затруднительно из-за того, что рядом пролегает газопровод. По словам министра, на месте ЧП американские и литовские военные пытались откачать воду, обустроить подъезд к водоему тяжелой техники, которая сможет отбуксировать затонувшую машину.
«Нет никакой гарантии, что солдаты находятся в нем [транспортном средстве]. Проверяются и другие сценарии», — объяснила Шакалене в эфире радио LRT.
Министр обратила внимание, что американских военных пока не обнаружили, поэтому заявлять об их смерти нельзя. Уверенности в том, что их тела находятся в затопленной машине, у участников поисковых работ нет, поэтому отрабатываются другие возможные сценарии произошедшего. Пропавших американцев ищут рядом с водоемом.
По словам Шакалене, инцидент не сможет отрицательно повлиять на отношения Литвы и США, а, напротив, даже поспособствует их укреплению, так как в республике относятся к американским солдатам так же, как к своим.
Боевая группа, служащими которой являются пропавшие военные, с января базируется на территории Европы. Литва является членом НАТО с 2004 года. В республике регулярно проводятся военные тренировки с участием войск союзников по Североатлантическому альянсу.