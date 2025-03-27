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В Новосибирской области осудили мать, задавившую младенца

Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор матери, обвиняемой в причинении смерти младенцу по неосторожности.

Как было установлено в суде, 24 декабря 2024 года молодая мать находилась дома вместе со своим месячным сыном и распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила покормить ребенка и уронила его на пол. А затем не удержалась и упала на новорожденного сверху, придавив его своим телом. Мальчик скончался от полученных травм.

«В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд признал мать виновной и приговорил к ограничению свободы сроком на 9 месяцев. Осужденную обязали не выезжать за пределы района.