В Новосибирской области осудили мать, задавившую младенца

Как было установлено в суде, 24 декабря 2024 года молодая мать находилась дома вместе со своим месячным сыном и распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила покормить ребенка и уронила его на пол. А затем не удержалась и упала на новорожденного сверху, придавив его своим телом. Мальчик скончался от полученных травм.