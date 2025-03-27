Главного свердловского борца с коррупцией выпустили из СИЗО

Меру пресечения изменили на домашний арест. Под ним Дьяков пробудет до 21 мая.
ЕАН сообщал, что органами предварительного расследования Андрей Дьяков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ. Следствие подозревает, что офицер получал взятки от разных предпринимателей. Он заключен под стражу и, по данным СМИ, находится в СИЗО Челябинска.
О задержании Андрея Дьякова стало известно 21 мая 2024 года. Сам полковник заявил прессе, что его оговорили. Тогда же сообщалось об аресте главы областного УФНС Сергея Логинова. СМИ писали, что обыски затронули и третьего фигуранта этой истории. Им может быть сын главы УФНС по Свердловской области Дмитрий Логинов, ранее работавший государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции ФНС № 24.
Информация о Сергее Логинове была оперативно удалена с сайта УФНС по Свердловской области. Затем страница стала действующей, на ней появилась информация о новом руководителе УФНС региона — и. о. руководителя назначена Марина Александровна Хан. Позднее ФНС опровергла информацию о задержании главы свердловского управления ФНС Сергея Логинова. Также в ведомстве заявили, что обысков в территориальных подразделениях в области силовики не проводили.