Главного свердловского борца с коррупцией выпустили из СИЗО

Информация о Сергее Логинове была оперативно удалена с сайта УФНС по Свердловской области. Затем страница стала действующей, на ней появилась информация о новом руководителе УФНС региона — и. о. руководителя назначена Марина Александровна Хан. Позднее ФНС опровергла информацию о задержании главы свердловского управления ФНС Сергея Логинова. Также в ведомстве заявили, что обысков в территориальных подразделениях в области силовики не проводили.