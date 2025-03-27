Что известно о гибели российских туристов при аварии батискафа у берегов Хургады

Египетский портал Al Youm as-Sabia сообщил о шести погибших и девяти пострадавших.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- По информации российской дипмиссии, авария прогулочного батискафа произошла на расстоянии 1 км от берега в 10:00 (11:00 мск).
- Всего на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.
- Судьба нескольких человек выясняется.
- Сотрудники российского диппредставительства уже находятся на месте происшествия.
- По предварительным данным, инцидент произошел во время регулярной экскурсии, включавшей в себя осмотр кораллового рифа у берегов Хургады.
- Информации о причине аварии пока нет.
Погибшие и пострадавшие
- Генконсул в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что по меньшей мере четверо российских туристов погибли в результате инцидента.
- Портал Al Youm as-Sabia сообщил о шести погибших и девяти пострадавших.