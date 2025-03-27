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Что известно о гибели российских туристов при аварии батискафа у берегов Хургады

По меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады. Большая часть пассажиров спасена, их жизни ничего не угрожает, заявил ТАСС генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Источник: AP 2024

Египетский портал Al Youm as-Sabia сообщил о шести погибших и девяти пострадавших.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • По информации российской дипмиссии, авария прогулочного батискафа произошла на расстоянии 1 км от берега в 10:00 (11:00 мск).
  • Всего на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.
  • Судьба нескольких человек выясняется.
  • Сотрудники российского диппредставительства уже находятся на месте происшествия.
  • По предварительным данным, инцидент произошел во время регулярной экскурсии, включавшей в себя осмотр кораллового рифа у берегов Хургады.
  • Информации о причине аварии пока нет.

Погибшие и пострадавшие

  • Генконсул в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что по меньшей мере четверо российских туристов погибли в результате инцидента.
  • Портал Al Youm as-Sabia сообщил о шести погибших и девяти пострадавших.