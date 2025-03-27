«Родила девочку, а он хотела сына». Минская милиция рассказала про домашнего тирана, бившего дочь и жену

В Минске домашний тиран бил дочку, потому что она не мальчик. Подробности рассказал БелТА участковый Советского РУВД, старший лейтенант милиции Артем Бут-Гусаим.
Он отметил, что бывают ситуации, когда жертвы домашнего насилия бегут в кризисные комната. Адреса данных комнат, уточнил Бут-Гусаим, тщательно скрывают от супругов. В связи с этим он вспомнил историю, когда в данную комнату отвозили мать с дочерью, а мужчина была направлен в СИЗО:
— Он возвращался с работы пьяным и бил жену, дочь. Запугал так, что женщина при любом движении руки шарахалась. Причина злости домашнего деспота? Жена родила девочку, а он хотел сына, — рассказал участковый.
Тем временем минчанка вызвала милицию на мужа, который схватил ее за горло и угрожал убийством: «В квартире находился маленький ребенок».
Ранее житель Гродно обманул мошенников на 6200 рублей и может сесть на три года.
Кроме того, суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус: «Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды».