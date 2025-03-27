«Родила девочку, а он хотела сына». Минская милиция рассказала про домашнего тирана, бившего дочь и жену

Он отметил, что бывают ситуации, когда жертвы домашнего насилия бегут в кризисные комната. Адреса данных комнат, уточнил Бут-Гусаим, тщательно скрывают от супругов. В связи с этим он вспомнил историю, когда в данную комнату отвозили мать с дочерью, а мужчина была направлен в СИЗО: