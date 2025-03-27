Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре казахстанца погибли в ДТП в Южной Корее — СМИ

Автомобиль с четырьмя гражданами Казахстана сорвался с обрыва на автомагистрали Сохэан в Южной Корее, в результате чего все находившиеся в нем погибли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

Источник: GYEONGGI FIRE SERVICES

Mercedes-Benz с четырьмя людьми врезался в ограждение с правой стороны дороги в городе Хвасон, провинция Кёнгидо, около 00:30 по местному времени. Затем автомобиль упал с нескольких метров и загорелся после удара, сообщает южнокорейское издание.

Пожарные прибыли немедленно после получения сообщения о ДТП и потушили пламя в течение 30 минут. Четверо человек были найдены мертвыми в обломках.

По состоянию на 13:00 по местному времени личности жертв не были установлены. Полиция выясняет точные обстоятельства аварии.