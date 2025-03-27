Четыре казахстанца погибли в ДТП в Южной Корее — СМИ

Mercedes-Benz с четырьмя людьми врезался в ограждение с правой стороны дороги в городе Хвасон, провинция Кёнгидо, около 00:30 по местному времени. Затем автомобиль упал с нескольких метров и загорелся после удара, сообщает южнокорейское издание.
Пожарные прибыли немедленно после получения сообщения о ДТП и потушили пламя в течение 30 минут. Четверо человек были найдены мертвыми в обломках.
По состоянию на 13:00 по местному времени личности жертв не были установлены. Полиция выясняет точные обстоятельства аварии.