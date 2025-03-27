Следствие просит продлить арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

Екатерина Тархова призналась в преступлении и рассказала следствию, что убила родственников из-за неприязни, а от тел избавилась с помощью сообщника, который скрылся и был объявлен в розыск. Тела Виктора и Натальи Тарховых не были найдены. В их квартире обнаружили кровеносные сосуды и жировую ткань бывшего мэра и его супруги. Обвиняемая распродала часть имущества, в том числе автомобиль бабушки Toyota Rav 4.