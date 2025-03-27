Суд арестовал бывшего гендиректора «Русагро» Басова

За Мошковича «Русагро» предложило залог в 1 млрд руб. Предпринимателя отправили в СИЗО до 25 мая, Мошкович не признал вину. По словам следователя, арест бизнесмена необходим в связи с тем, что он может «покинуть Россию в любую минуту» на личном самолете Bombardier.