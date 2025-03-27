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ТАСС: ущерб по делу основателя «Русагро» превышает 1 млрд рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ущерб по делу обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича превышает 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Сумма ущерба по делу составляет более 1 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что уголовное дело связано с холдингом «Солнечные продукты» и лишением его основателя Владислава Бурова активов.