ТАСС: ущерб по делу основателя «Русагро» превышает 1 млрд рублей

«Сумма ущерба по делу составляет более 1 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах ТАСС добавили, что уголовное дело связано с холдингом «Солнечные продукты» и лишением его основателя Владислава Бурова активов.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ущерб по делу обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича превышает 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Сумма ущерба по делу составляет более 1 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах ТАСС добавили, что уголовное дело связано с холдингом «Солнечные продукты» и лишением его основателя Владислава Бурова активов.