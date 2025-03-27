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Алексей Текслер выехал в посёлок Красногорский, где в доме взорвался газ

Глава региона выехал на место трагедии.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место трагедии в посёлок Красногорский, где сегодня днём, 27 марта 2025 года в жилом доме взорвался газ. Информацию подтвердили корреспонденту chel.aif.ru в правительстве региона.

Напомним, взрыв произошёл на улице Лермонтова в квартире на втором этаже. Ударной волной выбило стекла в окнах дома, разрушены стены между квартирами, и подъезде. Также было возгорание на месте взрыва.

В результате ЧП пострадали три человека — они госпитализированы. Погибла 83-летняя пенсионерка.

По данному факту прокуратура Челябинской области организовала проверку. Эксперты соблюдение требований законодательства при использовании газового оборудования.