Алексей Текслер выехал в посёлок Красногорский, где в доме взорвался газ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место трагедии в посёлок Красногорский, где сегодня днём, 27 марта 2025 года в жилом доме взорвался газ. Информацию подтвердили корреспонденту chel.aif.ru в правительстве региона.
Напомним, взрыв произошёл на улице Лермонтова в квартире на втором этаже. Ударной волной выбило стекла в окнах дома, разрушены стены между квартирами, и подъезде. Также было возгорание на месте взрыва.
В результате ЧП пострадали три человека — они госпитализированы. Погибла 83-летняя пенсионерка.
По данному факту прокуратура Челябинской области организовала проверку. Эксперты соблюдение требований законодательства при использовании газового оборудования.