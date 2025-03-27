Житель Екатеринбурга обманул налоговую инспекцию на 800 тысяч рублей

Расследование завершено, и уголовное дело коммерсанта передано в суд. Следствие установило, что обвиняемый незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость за первый и второй кварталы. Для этого он предоставил в налоговую службу поддельные документы, подтверждающие сделки.