Житель Екатеринбурга обманул налоговую инспекцию на 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге 42-летний директор коммерческой фирмы в 2017 году мошенническим путем получил от налоговой инспекции 800 тысяч рублей.
Расследование завершено, и уголовное дело коммерсанта передано в суд. Следствие установило, что обвиняемый незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость за первый и второй кварталы. Для этого он предоставил в налоговую службу поддельные документы, подтверждающие сделки.
— Деньги, полученные из бюджета, мужчина использовал по своему усмотрению. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением крупного ущерба», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.