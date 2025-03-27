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Житель Екатеринбурга обманул налоговую инспекцию на 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге коммерсант получил 800 тысяч, подделывая документы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 42-летний директор коммерческой фирмы в 2017 году мошенническим путем получил от налоговой инспекции 800 тысяч рублей.

Расследование завершено, и уголовное дело коммерсанта передано в суд. Следствие установило, что обвиняемый незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость за первый и второй кварталы. Для этого он предоставил в налоговую службу поддельные документы, подтверждающие сделки.

— Деньги, полученные из бюджета, мужчина использовал по своему усмотрению. Его действия квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением крупного ущерба», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.