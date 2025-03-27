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Прокуроры контролируют проверку по факту избиения молодой жительницы Салавата

Прокуратура взяла на контроль проверку по избиению девушки в Салавате.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в прокуратуре поставили на контроль доследственную проверку по заявлению жительницы Салавата о противоправных действиях ее сожителя. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, мужчина незаконно проник в жилище женщины и угрожал ей убийством. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей.

Прокурор поручил дать правовую оценку действиям мужчины.

— Принятие окончательного процессуального решения находится на контроле прокуратуры, — заявили в надзорном ведомстве.

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