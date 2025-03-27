Прокуроры контролируют проверку по факту избиения молодой жительницы Салавата

В Башкирии в прокуратуре поставили на контроль доследственную проверку по заявлению жительницы Салавата о противоправных действиях ее сожителя. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Согласно предварительным данным, мужчина незаконно проник в жилище женщины и угрожал ей убийством. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей.
Прокурор поручил дать правовую оценку действиям мужчины.
— Принятие окончательного процессуального решения находится на контроле прокуратуры, — заявили в надзорном ведомстве.
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