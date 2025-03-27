МВД сказало об экстрадиции в Беларусь из Казахстана участника банды Морозова, скрывавшегося 20 лет

Министерство внутренних дел сообщило, что скрывавшийся 20 лет участник банды Морозова экстрадирован в Беларусь из Казахстана. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
«Скрывался 20 лет: в Беларусь экстрадирован участник банды Морозова», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что при тесном взаимодействии ГУБОПиК МВД Беларуси с коллегами из Казахстана в августе 2024 года в городе Костанай был задержан участник банды Морозова Виктор Рецкий.
По имеющейся информации, задержанный входил в состав преступной организации с 1992 года. Он выполнял роль штатного киллера, совершил ряд убийств и других тяжких, а также особо тяжких преступлений. В МВД добавили, что в январе 2005 года фигурант был сначала объявлен в межгосударственный, а затем в международный розыск по линии Интерпола.
Говорится, что работа сотрудников милиции, связанная с поиском преступника, не прекращалась.
«Установление его местонахождения стало логичным продолжением задержания одного из лидеров криминальной структуры Сергея Дербенева летом 2019 года», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе заметили, что Рецкий скрывался от уголовного преследования по поддельным документам на территории России и Казахстана. Сейчас фигурант экстрадирован в Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.
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