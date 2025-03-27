МВД сказало об экстрадиции в Беларусь из Казахстана участника банды Морозова, скрывавшегося 20 лет

По имеющейся информации, задержанный входил в состав преступной организации с 1992 года. Он выполнял роль штатного киллера, совершил ряд убийств и других тяжких, а также особо тяжких преступлений. В МВД добавили, что в январе 2005 года фигурант был сначала объявлен в межгосударственный, а затем в международный розыск по линии Интерпола.