В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

Ранее областной главк МЧС сообщил, что в поселке Красногорский в результате взрыва газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек, еще трое пострадали.