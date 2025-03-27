В Челябинской области возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

Ранее областной главк МЧС сообщил, что в поселке Красногорский в результате взрыва газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Погиб один человек, еще трое пострадали.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибшей является 83-летняя местная жительница.