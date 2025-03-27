В башкирской деревне молодой человек вынес из полыхающего дома пенсионерку

— Установите пожарный извещатель. Он крепится на саморез или двусторонний скотч, работает от батарейки, которую нужно менять всего один раз в год. Извещатель среагирует громким звуком на дым и разбудит вас и ваших близких. Ваша безопасность — ваша ответственность! — заявили в ведомстве.