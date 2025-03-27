В башкирской деревне молодой человек вынес из полыхающего дома пенсионерку

В Караидельском районе Башкирии произошел пожар, который едва не погубил пожилую женщину. Об этом рассказала пресс-служба МЧС.
В деревне Артакуль загорелась крыша двухквартирного пеноблочного дома. Местный житель Вячеслав Молчанов, заметив густой дым из окна соседей, ринулся на помощь. Зная, что там проживает плохо ходящая 69-летняя женщина, он кувалдой вскрыл входную дверь и вынес пострадавшую из сильно задымленного помещения. Пенсионерку с отравлением продуктами горения экстренно доставили в больницу.
Пожар на площади сто квадратных метров потушили девять огнеборцев. Также было привлечено четыре единиц техники. Причины ЧП сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
— Установите пожарный извещатель. Он крепится на саморез или двусторонний скотч, работает от батарейки, которую нужно менять всего один раз в год. Извещатель среагирует громким звуком на дым и разбудит вас и ваших близких. Ваша безопасность — ваша ответственность! — заявили в ведомстве.
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