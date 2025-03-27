Жителя Ростовской области осудили за убийство девятилетней давности

По данным следствия, таганрожец совершил преступление в 2016 году. Он и его сообщник пригласили знакомого в безлюдное место на окраине Таганрога, а потом избили мужчину до смерти. Преступники забрали у жертвы деньги от продажи недвижимости и уехали на машине погибшего.