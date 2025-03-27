Жителя Ростовской области осудили за убийство девятилетней давности

35-летний житель Таганрога получил 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2016 году во время разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Приговор вынесли по статьям «Убийство» («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Разбой» (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Наказание составило 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. После этого осужденный проведет еще 1 год и 6 месяцев под ограничением свободы. Решение суда пока не вступило в силу, — отметили в СК.
По данным следствия, таганрожец совершил преступление в 2016 году. Он и его сообщник пригласили знакомого в безлюдное место на окраине Таганрога, а потом избили мужчину до смерти. Преступники забрали у жертвы деньги от продажи недвижимости и уехали на машине погибшего.